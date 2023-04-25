網路詐騙無所不在，電電公會網頁首頁以紅底白字大圖提出澄清警示：注意認明電電公會官方網址，請提高警覺、慎防釣魚網站。

電電公會特別將相關官方網站一一表列：

官網:https://www.teema.org.tw

B2B網站:http://www.teemab2b.com.tw

電子報網站: https://e-weekly.teema.org.tw

電電公會指出，近期發現有不法人士冒用公會名義創造出釣魚的假網站，如：teematw[.]com…，點擊後導向恭喜您中獎或其他詐騙網頁，甚至誘騙您註冊或下載安裝APP（切勿提交個人資訊）。請提高警覺，上網google請務必注意公會官網網址連結https://www.teema.org.tw，其他皆非本公司網址。

電電公會強調，電電公會網站亦不會主動要求個人提供身分證字號、生日及銀行帳戶…等相關訊息，切勿網路上提供個人相關資訊，以免受騙。