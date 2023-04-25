新竹市三民國中網球隊近日拿下「112年全國中等學校運動會」國男網球團體銀牌，市長高虹安25日在市務會議上，與曾擔任新竹市體育會理事長的副議長余邦彥共同表揚奪牌的網球隊選手，肯定他們為竹市創下了歷史紀錄。

高虹安表示，三民國中網球隊在今年的全國中等學校運動會贏來佳績，創下竹市全中運網球40年來最佳成績，不僅如此，近期新竹市的體育成績也在全國發光發熱，感謝校長、家長、到各級教練對選們的支持不遺餘力。

同時也感謝一直關心竹市體育活動的副議長余邦彥，其過去8年來也擔任「新竹市體育會」的理事長，負責協助推廣竹市的各項體育活動，可以說是為竹市體育打下基礎。

高虹安說，竹市希望培養新竹市的明日之星，成為下1位盧彥勳，三民國中網球隊選手經過長時間的嚴格訓練，在比賽中展現出高超的球技和毅力，成功進入國男組冠亞軍戰並獲得銀牌為新竹爭光，展現出團隊精神和對運動的熱愛，盼小選手們都能走出自己的一片天。

運動選手的養成不容易，她也會責成相關單位聆聽基層球隊的需求，和教練及選手討論並協助在設備及場地上精進，讓體育運動在新竹市更加強大。

余邦彥則指出，他每天在三民網球場打網球，都會看到兩位教練辛勤的訓練選手，加上家長、校長及會長的支持，三民國中網球隊獲得佳績很感動。

隊長林豪鈺表示，在比賽前的數個月，每天都要進行長達3到4個小時的訓練，包括技術練習和體能訓練，隊員們必須在悶熱的網球場上進行艱苦的訓練，抵擋著疲憊和挫折，努力提升自己的實力。

教練蔡佩倢表示，這次比賽中，隊員們的努力和付出讓人佩服，他們在網球場上拚盡全力，展現出了非凡的鬥志和勇氣，也經歷了訓練中的辛苦和挑戰，相信他們在訓練中磨練出堅強的意志和毅力，都將成為他們未來發展的重要資產。

教育處長童鳳嬌指出，三民國中網球隊的成績令人欣慰，他們不僅展現了自己的實力和技巧，更重要的是，他們在比賽中也展現出運動員應有的精神和態度，包括尊重對手、堅持不懈、勇敢追求自己的目標等，這些都是培養孩子成長的重要元素，也是市府推動學校體育政策的核心價值。