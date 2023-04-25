晶圓代工大廠台積電今(25)日開低走低，尾盤跌勢擴大下跌9元收在498元，應聲跌破500元大關。台股受拖累大跌256.14點收在15370.73點，失守季線15602點和15400點整數關卡

台積電ADR周一下跌0.9%，收在84.64美元，已連二日下挫，台股現貨方面表現弱勢，收盤下跌9元收在498元。權值股表現弱勢，聯電大跌逾2%收48.5元，貨櫃三雄跌幅超過1.5%，加上先前表現強勢的軍工、重電股紛紛下殺，拖累台股重挫。

統一投顧董事長黎方國表示，台股今日受到3因素影響大跌，包括美股與台股重量級的財報普遍看來沒有亮點、下周五一長假資金出現觀望，以及美國聯準會5/3將再升息，市場預期還會升息1碼，這些原因導致盤勢有壓。

美股4大指數收盤互有漲跌，道瓊工業指數上漲66.44點或0.20%，收33875.40點，標準普爾指數漲3.52點或0.09%，收4137.04點。那斯達克指數下挫35.26點或0.29%，收12037.20點，費城半導體指數下跌13.93點或0.46%，收3007.51點。