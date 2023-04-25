台中啟明學校開辦「希望課程」，今年獲國際同濟會贊助36萬元課程費用。（啟明學校提供／陳淑娥台中傳真）

台中啟明學校開辦「希望課程」，今年獲國際同濟會贊助36萬元課程費用。（啟明學校提供／陳淑娥台中傳真）

台中啟明學校開辦「希望課程」，今年獲國際同濟會贊助36萬元課程費用，25日身障學生用一首首動人的音樂，感謝同濟會長期挹注經費，讓70位身障學子能一圓音樂夢。

台中啟明校長廖連喜表示，國際同濟會致力公益不落人後，豐盛孩子幸福的心靈，學校會善用由愛心匯集而成的希望課程，讓孩子多元展能，並為服務社會做最充足的準備。「有教育就有希望，教育能翻轉人生」，期待學校的孩子們都能夠適性學習，多元發展；感恩、惜福，擁有不平凡的未來。

「希望課程」社會資源專案中，增加音樂人才培訓課程，所需經費龐大，非學校及家長所能負擔，國際同濟會今年贊助近70位同學約36萬元的課程費用，讓身障學子能一圓學習音樂的夢想。

國際同濟會台灣總會中B區前主席朱東源、現任主席江月英，以及第50屆候任主席蘇麗美等位善心人士，有感於視障生家長為照顧、栽培視力缺損孩子所面對的沉重負荷，動員國際同濟會台灣總會中B區各會共襄盛舉，於105學年起主動贊助學校「恩典豎笛手」林佩貞、「小小鼓手」呂岳駿等20多位同學的音樂專長之個別課程─「希望課程」。

台中啟明指出，108學年起，同濟會持續挹注3年共108萬元的贊助經費，累計到今為第5年共計180萬元，讓孩子能繼續一圓學習音樂、繪畫、舞蹈、圍棋以及第二外語等才藝的希望和夢想。