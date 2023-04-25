被稱「煙火哥」的邱姓男子，5年前與藍姓女子有車禍糾紛，他製作藍女確診的假訊息傳單發放，也朝藍女潑糞、在公路駕車針對藍女乘坐的車子逼車，台灣高等法院依強制罪、違反個資法等罪判囚2年2月，除違反個資法部分可上訴外，其他部分不得上訴。

邱男在2018年與藍女有車禍糾紛，但因為賠償問題雙方鬧翻，他心生不滿，多次在藍女居住社區附近施放煙火洩憤，被民眾戲稱為「煙火哥」，檢方依公共危險、恐嚇等罪起訴，法院將他判刑。

沒想到，全國防疫提升為3級警戒的時期，邱男2021年5月17日開車在新店區中興路沿途發放假訊息傳單，傳單指稱，藍女是自費快篩陽性確診，她是公務員又不顧他人死活前往新店，「我相信新店會變成第二個萬華」，他還不斷騷擾藍女。

台北地院將邱銘祥依強暴侮辱罪判刑8月；強制罪判刑8月；犯個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪判刑1年，應執行有期徒刑2年2月， 他提上訴，遭高院駁回。