中鋼第一季營業收入913.45億元，年減20.71%、季減4.22%；營業淨損0.26億元，年減100%；稅前淨損0.74億元，年減101%。盤價由跌轉升預期可讓毛利率回升至3.47%，單季稅前虧損縮小。進入今年第二季後，預期中鋼的盤價已達高點，接下來將高檔回跌，因此毛利率估也在第二季達到高峰，法人預估，單季稅後EPS估轉盈至0.04元。

觀察大陸解封後市場對鋼鐵需求將回升的預期逐漸冷卻，進入面對現實結果的時間。目前大陸政府強調打壓煤鐵原料價格及鋼鐵產出量維持限縮的政策，顯示2023年大陸的鋼鐵供給需求復甦的機會不大，法人預估，中鋼2023年全年的獲利仍將偏低。

中國鋼鐵流通價格跌回到今年1月的水準，近一個月的鐵礦砂價格也已經由漲轉跌，目前報價約每公噸113美元，近一個月的跌幅約12.7%。近一個月的鐵礦砂價格反轉下跌，認為主要因為大陸房地產需求暫無明顯回升、大陸政府政策上表態要打壓飆高的煤鐵原物料、美國升息及全球經濟成長可能放緩的擔憂，均引起市場資金退出原物料炒作，且使用鋼需求難以樂觀，讓市場信心轉弱，不利未來鋼價走勢。

中鋼公布5月盤價，主要鋼品價格全面維持平盤，觀察近期亞洲鋼廠的報價都維持平盤，仍維持強於原物料價格走勢的報價，顯示亞洲鋼廠希望在上半年拉抬鋼價的意願相當高。但在大陸政府釋出要打壓煤鐵原價格及今年鋼鐵產出量維持限縮的政策後，認為代表了今年鋼鐵需求及供給兩端出現利多政策的機會偏低，對已經反彈的鋼價可能出現壓力。