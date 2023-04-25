新北市近期發生3起槍擊案，3名槍手都是未成年，新北市長侯友宜繼22日甫結束新加坡結束交流考察，抵達國門後即前往新北市刑事警察大隊關心辦案進度，今（25）日再赴新北市刑事警察大隊關心辦案進度，囑咐警政團隊全力壓制犯罪集團，讓治安更穩定。
侯友宜今前往新北市刑大與警察局長廖訓誠、刑事大隊長蕭瑞豪商討壓制犯罪作為，隨後也至科技偵查隊及偵八隊關心基層同仁辦案狀況，他感謝第一線基層員警堅守崗位，日夜守護新北市民安全，期盼在警察同仁不懈努力下，新北治安能更加穩定。
新北市近期發生3起槍擊案，3名槍手都是未成年，新北市長侯友宜繼22日甫結束新加坡結束交流考察，抵達國門後即前往新北市刑事警察大隊關心辦案進度，今（25）日再赴新北市刑事警察大隊關心辦案進度，囑咐警政團隊全力壓制犯罪集團，讓治安更穩定。
侯友宜今前往新北市刑大與警察局長廖訓誠、刑事大隊長蕭瑞豪商討壓制犯罪作為，隨後也至科技偵查隊及偵八隊關心基層同仁辦案狀況，他感謝第一線基層員警堅守崗位，日夜守護新北市民安全，期盼在警察同仁不懈努力下，新北治安能更加穩定。
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