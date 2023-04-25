聯華食品彰化廠大火因濃煙影響逃生，釀彰化縣歷年最大傷亡工安事件。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

聯華食品彰化廠今天上午發生重大工安事件，已釀10人死亡，且多人輕重傷，彰化縣長王惠美上午在員林市社區大樓參加彰化縣消防局的高空演練，她聽聞惡耗，隨即趕往現場了解，並臉色凝重指示社會處啟動傷亡關懷機制，強調將會要求消防局及相關單位針對縣內各大工業區再一次進行全面通盤檢討。

彰化縣長王惠美在員林市的社區大樓參加消防局50公尺雲梯消防車啟用暨高樓救災演練後，隨即前往北斗鎮聯華食品彰化廠火災現場關心，並在現場聽取消防局長施順仁說明救災狀況，同時向現場警義消致意。

王惠美說，有關工區廠房公共安全，縣府將會要求消防局及相關單位針對縣內各大工業區再一次進行全面的通盤檢討。她強調，之前的工廠火災事件之後，消防局平時的聯合稽查工作都持續不斷辦理，在發生聯華食品重大工安後，將更加強稽查，並依續後續狀況進行相關處置。

王惠美指出，面對近年來傷亡最嚴重的工安火災事故，她感到相當沈痛，已指示社會啟動傷亡關懷慰問機制，在第一時間給予家屬相關協助，目前傷亡病患後送數間醫院，縣府社會處已分成五個小組前往進行關懷與了解，做後續的協助處理。