科學家今天宣布開發出首部行動列印機，能夠列印出拇指指甲大小的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗貼片，這款桌上型列印機有望替偏鄉居民提供對抗病毒的免疫力。

法新社報導，儘管這台疫苗3D列印機還需數年才有機會投入使用，也有許多問題仍待克服，但專家們依然樂見這項「令人興奮」的新發明。

這款列印機列印出的每片貼片寬約2公分，上面布滿數以百計根細針，透過壓在皮膚上來注射疫苗。

相較傳統手臂注射，這種「微針貼片」具有許多優勢，包括可以自我給藥、疼痛感相對低，疫苗猶豫族群的接受度也更高，而且能夠在室溫下長時間保存。

輝瑞大藥廠（Pfizer）以及莫德納（Moderna）的mRNA新冠疫苗需要冷藏保存，衍生出疫苗配送難題，發展中國家的情況尤為嚴重；這些國家在疫情期間，紛紛譴責疫苗分配不均。

根據英國「自然生物科技期刊」（Nature Biotechnology）發表的一項研究，這款新型列印機已實際利用輝瑞及莫德納疫苗展開測試。不過，讓這台列印機得以適應任何有需要的疫苗，才是幕後國際研究團隊的目標。

莫德納聯合創辦人、「自然生物科技期刊」研究作者之一的藍格爾（Robert Langer）告訴法新社，他希望這款列印機在「下一場COVID疫情或任何危機發生的時候」能派上用場。

這篇研究的另一名作者、同樣出身麻省理工學院（MIT）的賈克萊內克（Ana Jaklenec）表示，如果伊波拉（Ebola）等疫情再次爆發，可以將這款列印機送往難民營或偏遠村莊等地區，以便「迅速為當地居民提供免疫力」。