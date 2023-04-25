內政部長林右昌今日親自宣布《平均地權條例》相關子法實施與預告狀況，本次針對打擊炒房行為的修法，共有9項子法，其中有4項已經完成預告，今日傍晚將公告私法人購買住宅許可制、限制預售屋和新建成屋換約、檢舉獎金制度等5項子法。

林右昌指出，《平均地權條例》修法自2023年2月8日公布，目的是要打擊投機炒作、健全市場發展，除禁止不動產炒作行為的規定已經實施以外，其他有9項子法要配合修正或新訂。

其中有4項子法修正，已於2、3月間完成預告，包括限制預售屋和新建成屋換約轉售的《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》、《成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》。預售屋解約申報的《不動產成交案件實際資訊申報登錄及預售屋銷售資訊備查辦法》，以及地價評議專業化的《地價及標準地價評議委員會組織規程》。

另外關於私法人購屋、限制預售屋換約轉售、檢舉獎金制度等議題，林右昌指出，相關的5項子法過去幾個月經過多元管道溝通，並審慎研議，邀請相關機關、地方政府、公會團體研商，這5項子法草案預告時間為4月25日至5月15日。

林右昌表示，5項子法的目的是要打擊投機、杜絕炒作，確保合法正派經營。

預計今日公告的5項子法草案包括《私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法》、《內政部依平均地權條例第79條之1第1項公告私法人免經許可情形》、《預售屋及新建成屋買賣契約讓與或轉售審核辦法》、《預售屋及新建成屋賣契約得讓與或轉售情形》、《不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法》。