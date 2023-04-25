證交所指出，今年4月至12月一共規劃辦理50場次，第一場已於23日起跑，講座邀請產、官、學界財金專家，將一般金融知識及退休理財等課題，以輕鬆活潑、淺顯易懂方式傳達給社會大眾，讓民眾接受金融、瞭解金融，進而運用金融，創造健康的富足人生。

證交所透過講座，把最新的證券金融市場與民眾切身相關的制度發展與大家分享，包括證交所積極推動的創新板，是鼓勵擁有「關鍵核心技術」及「創新元素的創新企業掛牌」，新的上市板塊也民眾有機會參與新創公司投資。

另在今年7月3日即將調整產業分類，由現行29項產業類別，新增4類「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」，總計為33類；還有，證交所為實現「讓ESG成為台灣企業全球競爭利基，提升整體資本市場國際競爭力」的願景，致力建構ESG生態系等。

此外，因為近年來金融詐騙猖獗，也提醒民眾防範金融詐騙，小心各種詐騙手法，交易時也要注意違約交割後果、避免成為人頭戶等，建立正確的投資理財觀念。

證交所指出，今年度尚有多場社大講座將陸續於全國各地開辦，各場次時間及地點公告於「2023年金融知識普及計畫：投資未來系列～社區大學講座」專區（網址：https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=617），由於名額有限，提醒有興趣參加活動學員提早完成報名，保留上課名額。