双十八木「橙橙遇鹿」加價可帶走聯名周邊。（双十八木提供）

夏天腳步接近帶動手搖店生意，業者也趁勢推當季水果飲品，以自然清甜為品項加分。COMEBUY發現近兩年荔枝飲品很受大眾喜愛，便主打「荔枝玉露」及「玉荷冰綠」再推母親節與勞動節優惠；双十八木則推「橙橙遇鹿」，柳橙與紅葡萄柚果肉豐富口感層次。

COMEBUY「荔枝玉露」號稱每口像吃得到新鮮荔枝果肉一般清香甜蜜；「玉荷冰綠」則以獨家荔枝風味加上清香淡雅的茉莉綠茶，十分解膩。凡於5月1日至5月3日、5月14日至5月15日，至全台COMEBUY現場門市購買「荔枝系列」 飲品，即可享第二杯半價優惠，每人最高限購3組。

双十八木攜手插畫家鹿人打造限量野餐聯名周邊及獨特飲品，其中「橙橙遇鹿」嚴選新鮮柳橙製成的綿密冰沙，再加入紅葡萄柚果肉豐富口感層次，最後融入翠玉冷露綠茶，完美提升整體香氣。即日起再推「橙橙遇鹿」加購299元就能把超Q野餐墊帶回家。