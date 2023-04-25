台中檢警查獲一起台版柬埔寨詐團凌虐案，郭男等7人拘禁提供銀行人頭帳號的4名被害人，並以電擊器及砍刀等工具進行暴力凌虐。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中檢警查獲一起台版柬埔寨詐團凌虐案，郭男等7人去年底在中市拘禁提供銀行人頭帳號的4名被害人，上手銬、腳鐐，並電擊、毆打凌虐，甚至以木棒插入2名男被害人肛門，以愉虐性愛方式助興，強迫兩人性交，還錄影上傳內部群組，檢方偵結今天依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、傷害、強盜及加重強制性交等罪起訴，並建請法官從重量刑。

1名男被害人失蹤多日，家屬報警協尋，警方循線在去年12月25日在中市北屯區太原路查獲台版柬埔寨詐團凌虐犯罪組織，破門救出被害人2男2女，並逮捕在現場看守的林姓等2名集團成員。台中地檢署獲報後由重大刑案專案組檢察官陳宜君指揮成立專案小組，循線偵辦查緝為首的19歲郭男等5人到案。

檢警調查，郭男等7人自去年12月起加入犯罪組織，與境外詐騙集團機房合作，在台成立「水房」處理詐欺所得金流、「車隊」管理提供人頭帳戶的被害人，並在社交軟體、通訊軟體等平台發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶等訊息，騙取銀行帳戶提供詐團使用，即拘禁被害人。

郭男等7人在設於中市北屯區租屋作為據點，自同年12月21日至24日陸續帶來2男、2女共4名被害人拘禁，以手銬、腳鐐限制行動，並以毛巾摀嘴及眼罩遮眼，若反抗就以電擊器及砍刀傷害、凌虐。

郭男等人暴力、凌虐手法兇殘惡劣、慘無人道，逼迫 2名男姓被害人愉虐性愛，並以木棍插入其中兩男肛門，以電擊及皮鞭抽打脅迫兩人性交，並錄影上傳該犯罪集團群組，提供給不在場成員觀覽。

檢警過濾，詐團利用4名被害人所提供銀行帳戶，經手過的詐騙金額高達3200萬元。

檢方偵結，以郭男等7人違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、傷害、私行拘禁、加重強盜、加重強制性交等罪起訴，以犯罪手段慘無人道，建請法官從重量刑。