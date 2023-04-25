網路詐騙日益猖獗，近期包括張忠謀、吳淡如等名人都慘遭詐騙集團冒用名義在網路上行騙，受害民眾動輒被騙數十、數百萬；為避免金門鄉親上當受騙，立法院女戰神陳玉珍義不容辭，受縣警局之邀擔任「防詐大使」，親自上陣錄製防詐騙宣導影片，提醒民眾千萬別加入這些詐騙臉書及LINE群，以免畢生積蓄化為烏有。

為強化金門鄉親識詐與防詐意識，極富正義感的立委陳玉珍親自上陣錄製宣導影片提醒民眾，不論在臉書、IG或LINE顯示的名稱及頭像都可任意修改，再透過剪接在各大社群軟體刊登廣告吸引關注，或標榜股票健診、分享飆股等，邀請民眾加LINE群一起學習投資，再利用假投資群組內很多暗樁營造賺錢的假象，慫恿民眾加碼投資，等到LINE群組遭封鎖後，民眾才發現遇到詐騙。這些都是詐騙集團慣用手法，請民眾注意不要再上當受騙，守護你我的荷包。

縣警局長盧廷彰呼籲鄉親，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，千萬不可加入免費LINE投資群組，並切記5不原則：「不接陌生電話」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」及「不給個人資料」，就能遠離詐騙。

警方也提醒，民眾如遇到疑似詐騙案，有可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，切勿輕易上當；同時請鄉親注意關注，警政署將於5月5日全民反詐啟動日發起「全民防詐 藝起發聲」活動，歡迎大家一起加入反詐行列，向詐騙說不。