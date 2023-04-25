美國總統拜登預計明天宣布競選連任，將以80多歲高齡投入大選，屆時可能重演2020年與前總統川普對戰的戲碼。

法新社報導，拜登今天在白宮對記者說，「敬請期待」。

民主黨籍的拜登4年前逐鹿白宮，最終擊敗尋求連任的共和黨籍候選人川普，他這次預計也將透過影片做出相關宣布。

拜登上任頭兩年在立法方面取得一連串重大勝利，並重塑美國外交政策，目前民主黨內尚未有人公開挑戰他。

然而，現年80歲的拜登恐將因年齡問題面臨嚴苛考驗。

如若成功連任，拜登第2個任期結束時將滿86歲。即使今年2月的體檢報告顯示他身體狀況良好，「適合」履行總統職務，仍有許多人認為他年紀太大，包括基本盤選民。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）週末公布的民意調查發現，70%的美國人，包括51%的民主黨人，認為拜登不應競選連任。

民調顯示，認為拜登不應參選的所有受訪者中，有69%將拜登的年齡列為主要或次要原因。

拜登喜歡用「等著瞧」來回應外界的憂慮，意味選民應該關注他在國內政策上的勝利，以及組成前所未見的西方聯盟來協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

未來一年半，拜登將享有現任總統的所有優勢，並獲得民主黨團結一致的支持，而共和黨才剛要開始混亂的初選。

現年76歲的川普已宣布要捲土重來，爭取2024年白宮寶座。儘管成了史上首位遭刑事起訴的卸任總統，又面臨企圖扭轉2020年大選結果的司法調查，川普仍在爭取共和黨提名者中取得壓倒性領先。

川普今天在聲明中說：「在如此災難和失敗的總統任內，難以想像拜登會考慮競選連任。」

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）最有可能成為川普在共和黨內的挑戰者，他與川普同為右翼人士，不過44歲的他明顯更加年輕。

拜登曾說，他若在2024年11月再度投入總統大選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）仍會是他的競選搭檔。賀錦麗是美國第一位女性副總統。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120425