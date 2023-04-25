台灣經濟景氣要谷底翻轉了？！25日公布的台灣經濟研究院2023年台灣經濟成長率預測為2.31％，高於中央銀行3月下旬估測的2.21％，和主計總處2月下旬的2.12％估值，甚至是迄今所有國內外機構4月間更新數值的最高！

此次是台經院所做的台灣總體經濟預測，每年固定三度更新的其中一次，上次為1月，下次是7月。通常4月間已從第一季實際經濟數據佐證去年11月的首次估測趨勢，對於今年下半年的可能走勢亦是極具參考的指標。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，今年來整體景氣持續改善中，今年經濟成長率較低點就在第一季，「接下來就是好轉的方向」，而且台經院認為，台灣通膨為可控現象，消費者物價指數最新估值為2.20％，可以低於今年GDP成長率。

台經院25日公布的更新預測2.31％，較2023年1月間預測下修0.27個百分點。孫明德指出，主要是下修今年輸出／輸入部份，受到全球景氣低迷影響，終端市場消費動能減弱，產業鏈持續進行庫存調整，第一季進出口與外銷訂單表現均呈雙位數衰退，出口動能放緩，因此此次分別下修到-1.63％、-0.73％，相較今年1月的估值2.56％、5.07％，呈現大幅下修。

孫明德指出，包含民間投資、政府及公營事業投資的固定資本形，此次也因民間投資面臨全球景氣不明、製造業者延後或取消資本支出，台經院估測今年民間投資成長率將自2.84％下修至0.42％，「但仍維持正成長，因部份廠商掌握景氣谷底契機，加快投資佈局。」

台經院強調，台灣2023年經濟成長以民間消費為主要支撐，第一季零售餐飲表現依舊活絡，加上全球車用晶片供給回穩，疫情鬆綁後，消費力道走強，也讓車市增溫；再者，隨著國境開放，近期出入境人數屢創疫情以來新高紀錄，跨境旅遊逐漸回復至疫情前水準，將為零售業與餐旅服務業帶來更大的復甦空間，都有助於帶動民間消費成長，因此即使通膨估測超過2％，預測2023年民間消費成長率為5.95％，較1月預測維持不變。