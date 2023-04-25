疫情之後，對於表演藝術界而言，觀眾是否有如預期地回流，成為一大挑戰，華盛頓表演藝術協會（Washington Performing Arts WPA）總裁暨執行長珍妮．比爾費爾德（Jenny Bilfield）觀察，目前表演藝術工作者有三個新挑戰，「一是觀眾的專注力越來越短，很難好好坐下來欣賞一場演出，二是藝術教育，賞析之外，學生也越來越少學習樂器演奏，對於音樂的接觸往往是上網看影片，以被動的方式吸收；三是表演者的多元性，應該要有更多新的聲音，以及更多不同族群的表演者。」

珍妮表示，在疫情之後的票房挑戰也特別艱鉅，「大家都期待觀眾可以在疫情後能回流，但事實上回流的速度並不快，沒能回到疫情前欣賞現場演奏的頻率。」

珍妮在華盛頓、矽谷、紐約等地都有做過不同的策展，她表示，「每個地區有不同的判斷，以華盛頓特區而言，甚至很多人已經不住在市區了，人口密集度、整體的國家經濟狀況都不如過去，整體而言都偏困難。」

如何因應這樣的變化？珍妮表示，在音樂會的呈現方式上做了一些改變，「因為觀眾其實也想要早點回家，我們也開始調整音樂會的長度，或是沒有中場休息，將演出作品分成小段落呈現等，甚至是在音樂會裡加入影像輔助，引發觀眾的興趣。」

珍妮有個喜歡音樂的母親，她3歲的時候開始學音樂，周末媽媽會帶她到林肯中心、博物館、教堂等地欣賞演出，她表示，人生會從事藝術管理，和母親有關，「是媽媽讓我知道，音樂可以在任何地方演出，不是只有在音樂廳，開啟了我對表演的想像力。」

珍妮在10歲時開始學習作曲，也曾進入曼哈頓音樂院先修班學習，高中時申請貝多芬音樂節的實習計畫，這個實習經驗，讓她17歲就立志想要從事藝術行政管理工作，「那時女生從事藝術管理工作並不多，大家覺得女生應該就是結婚生子，不用做太多事情，但對我而言不是這樣，我有自己想追尋的事情。」

珍妮表示，她並不是一開始就進大公司工作，而是從小型的活動公司開始學習，「我曾做過商業音樂、音樂出版業，這些寶貴的經驗，都讓我對藝術管理更為熟悉。」

珍妮過去曾來台欣賞音樂會和看表演，她表示，台灣有很多觀眾本身就有學習古典樂，有很強的音樂社群和專業的觀眾，「有時候美國的觀眾，會忽略亞洲古典樂的創造力和技巧的精巧度，而台灣有很多不一樣的表演形式，有很多潛力。」

珍妮和台灣其實頗有連結，她是國家交響樂團今年美國巡演的幕後推手之一，同時也是小提琴家黃俊文21歲在美國舉辦首場音樂會的伯樂，她透露，今年秋天黃俊文將和有一個小提琴和打擊樂合作的計畫，將在台灣呈現。