鳳小岳將推出個人第一首單曲〈風車〉。(環球音樂提供)

鳳小岳將推出個人第一首單曲〈風車〉，由鳳小岳作曲、「搖滾天王」伍佰作詞。他年初時演出伍佰自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路》，因而與伍佰熟稔，問他如何開口邀歌？他靦腆笑說：「我傳簡訊的。」但合作期間一直沒收到下文，直到殺青酒那天，他在伍佰身旁頻頻游移，伍佰才回應他說：「其實我已經寫好了。」

當他拿到歌詞時，不僅驚為天人，更收穫良多。他自爆在錄製〈風車〉DEMO時一度哽咽唱不下去，他說：「這首歌最一開始就是一個很彆扭、任性的靈魂在找出路，光是透我這個DEMO錄製的曲，我沒想到伍佰老師會這麼理解這件事情，有一點點被他看透了。」

台英混血的鳳小岳外型洋派，卻選擇以台語歌〈風車〉闖樂壇，他說小時候滿常說閩南語，卻無奈有個不知哪來的腔調，幸好唱歌時聽不太出來，問到伍佰聽到成品的評價？他笑說：「老師變成台語小老師，有用紅筆畫圈圈，但是應該是OK，只有兩三個字被圈起來而已。」

能在35歲闖樂壇、當發片新人，他心情興奮：「我萬萬沒想到，我這輩子可以有榮幸讓伍佰老師幫我寫歌，而且還是我第1首單曲，我還可以是新人的狀態，非常的青春、熱血、純粹，我在唱這一首歌的時候，非常感動。」對於演員發片，外界難免猜測是玩票性質，對此鳳小岳表示：「大家聽我的音樂，就會知道我是玩真的。」也預告接下來會陸續曝光音樂作品，預計年中推出個人首張專輯。