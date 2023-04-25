「優久大學聯盟」於2012年由東吳大學發起成立，目前全國共有13所「歷史悠久，辦學績優」的大學加入聯盟，各校深具特色！（靜宜大學提供）

透過「優久大學聯盟」合作，發揮私校對高教的影響力；提供學生的學習能夠更加寬廣，選擇更具有彈性。（靜宜大學提供）

「優久大學聯盟」會議分享圖書館跨校館藏資源共享、系統建置及聯盟各校交換生等制度。（靜宜大學提供）

「優久大學聯盟」定期舉辦會議及交流活動，並共享教務、學務、輔導及產學合作等實務經驗，還能跨校跨域選修課程等。（靜宜大學提供）

面對全球化挑戰，高教跨校合作資源共享更顯重要！由靜宜、文化、世新、淡江、銘傳、輔仁、東吳、實踐、大同、北醫、中原、逢甲、東海等13所大學所組成的「優久大學聯盟」，於台中市舉辦「優久大學聯盟校長暨圖書委員會議」。會中分享圖書館跨校館藏資源共享、系統建置及聯盟各校交換生等制度；期待透過跨校跨域合作，發揮最大優勢與世界接軌！

靜宜大學主辦的「優久聯盟會議」，主題探討圖書館跨校館藏資源共享及優三雲端圖書館服務等策略。靜宜校長林思伶表示，各校的圖書館是領先其他單位步入數位化轉型的領域；希望透過激盪交流現況，提供更多元且深具前瞻性的創新服務。

靜宜蓋夏圖書館館長彭宇薰在跨校館藏資源共享主題中說，優久聯盟各校可透過線上申請館際互借優惠；也能實際到各館互換借書證，免費提供13所學校師生使用圖書資源及場域；近期重要圖書館合作方案是淡江、東吳、銘傳三校建置優三Alma雲端系統。

目前正積極提供完善的跨館借書及代借代還等服務；另電子書、電子資源佔據圖書經費的比例逐年增加，由輔仁大學徵集38個優惠方案提供聯盟友校參考選購。

淡江大學圖書館長宋雪芳在分享「優三雲端圖書館服務」中指出，淡江、東吳、銘傳三校圖書館，邀請聯盟的圖書館長及技術人員一起評估國內外自動化系統，最後選出Alma系統。

宋雪芳表示，Alma是全球性系統，包括長春藤大學、波蘭等100多個圖書館使用，便於全球館際資源共建共享，尤其面臨少子化及經費等困境！圖書館是知識殿堂，代表各大學的深廣度及底蘊，如何發揮各校專長特色，並資源共享更顯重要。

優久大學聯盟統籌中心執行長崔文慧指出，「優久大學聯盟」於2012年由東吳大學發起成立，目前全國共有13所「歷史悠久，辦學績優」的大學加入聯盟；橫跨理工、商學、醫學、傳媒等領域，各校深具特色！期待透過聯盟合作，發揮私校對高教的影響力；提供學生的學習能夠更加寬廣，選擇更具有彈性。

「優久大學聯盟」定期舉辦會議及交流活動，共享教務、學務、輔導及產學合作等實務經驗，還能跨校跨域選修課程，並共享圖書資源，跨校借閱圖書，還可透過全國文獻傳遞服務系統進行館際借書；期能發揮強項整合資源，展現大學聯盟的綜整效益。