韓國「No Cut News」新聞網4月21日報導稱，美國情報機構近期被曝監聽韓國政府，是侵犯韓國主權的嚴重問題。美方竊聽韓國並非新鮮事，而是由來已久，已成日常。

相關報導稱，早在20世紀70年代朴正熙擔任韓國總統時期，美國中央情報局（CIA）就曝出過竊聽青瓦台的醜聞。為了防止被竊聽，有的韓國高官不得不在辦公室一直開著電視。

另外，該報導還援引一位韓國前情報機構高官的說法稱，竊聽事件既然已經曝光，韓國作為主權國家，最基本的立場就應該是正式抗議。另一位曾在韓國情報機構長期任職的消息人士則反問，如果韓國竊聽美國白宮，美方會如何反應？ 他說，「韓方應該要求美方說明如何實施竊聽，並研究防範類似事件再次發生的對策。」

美國竊聽事件曝光後，韓國社會持續表達不滿。據韓國「News 1」新聞網24日報導，韓國最大在野黨共同民主黨黨鞭朴洪根當天表示，韓國政府應就監聽事件向美方表達強烈抗議，並要求美方作出此類事件不再發生的承諾。