聯華食品彰化廠2樓調理區疑因機台意外釀火警，22員工7死、8重傷7輕傷，其中15名員工躲4樓冷藏庫，試圖以「低溫」躲火勢，但法醫高大成強調，火災多數死因為窒息、吸過多一氧化碳，冷藏庫的換氣系統造成濃煙快速竄入空間，空氣中若有35%一氧化碳，約15分鐘以上就會死亡。

食品大廠聯華食品（1231）彰化工廠今（25）上午發生火警，22名員工受困工廠，造成7死、8重傷、7輕傷，初步判斷事故地在鮮食廠，原因為機台意外，其中15名員工躲在4樓的冷藏庫，因冷藏庫僅用幾片塑膠簾隔離，造成濃煙不斷竄入，受困員工紛紛出現呼吸困難等狀況。

其中15名員工躲在4樓的冷藏庫，因冷藏庫僅用幾片塑膠簾隔離，造成濃煙不斷竄入，受困員工紛紛出現呼吸困難等狀況。（翻攝照片）

據ETtoday報導，高大成強調火警當下要往下、往外逃，留在密閉空間若讓濃煙竄入，很可能會因窒息、吸入過多一氧化碳死亡，不論該空間是否低溫不易燃，因一氧化碳吸附人體血紅素的能力比氧氣大200倍，高大成強調空氣中超過35%的一氧化碳，約15分鐘到30分鐘就會死亡。

警消指出，起火點疑在2樓調理區，現場22名作業員工有15人選擇往上逃到4樓的包裝區冷藏庫，受困員工認為冷藏庫相對安全，跟在外面廠區的人員以無線電方式聯繫，但後來隨著濃煙竄入，受困員工聲音愈來愈微弱，警消研判不妙衝入救人，但因該處隔間相當多，經搶救救回3人，7人死亡。

警消表示，火災發生時，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，致命錯誤就是往上逃跑，因為人跑不贏煙霧；另外，據逃出的員工表示，廠區內的地板溼滑，加上大量濃煙影響視，逃生不易；廠長鄭沛宏強調沒有延誤救災，起火時就報警了，但員工第一時間試著滅火，後來都躲在不同樓層的冷藏庫，可能因此影響搜救。