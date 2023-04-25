詩特莉推出母親節限定禮盒「與你常伴」，限量5000盒，售價850元起。（詩特莉提供）

母親節倒數，有超過8成人首選吃大餐慶祝，不只蛋糕吸睛，餅乾禮盒同樣耍浪漫討媽媽歡心。手工餅乾店Aunt Stella詩特莉推母親節限定禮盒「有你常伴 Better with You」，限時送母親節卡片，讓你傳達對媽媽的愛；金帛手製主打「花樣年華」禮盒，一次帶走兩款甜點，為母親節增添幸福味道。

詩特莉母親節限定禮盒「有你常伴 Better with You」即起上市，於品牌代表性松木盒印製浪漫花藝餐桌窗景、搭配柔美粉色系袖套；禮盒內含多款經典口味手工餅乾、亦可選擇磅蛋糕組合，每盒售價850元起，全台限量共5000盒，於詩特莉全台門市及官方網站同步開賣；凡於5月14日前購買，即免費贈母親節卡片一張，以精緻手繪風搭配詼諧標語設計，親手寫下對媽媽養育之恩的感謝。除母親節卡片以外，凡購買品牌任一款式禮盒，皆可加價20元選購精緻的「花束造型吊卡」增添祝福氛圍。

金帛手製「花樣年華」精選兩款甜點，其中「古典玫瑰伯爵奶茶雪糕捲」融合了優雅的玫瑰生乳餡和馥郁的伯爵茶生乳餡，滋味豐富。另一項則是「覆盆莓伯爵達克瓦茲」，外層紅寶石巧克力的酥脆口感，配上內層濃郁覆盆莓伯爵茶奶霜，甜而不膩，並附限定的母親節小卡等，28日晚上6點截止預購。