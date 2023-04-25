新北市三芝區某陸軍指揮部尤姓營兵，1月15日晚間8點收假返回營區，但他因不適應軍中生活，想要提早退伍，竟向單位輔導長謊稱，自己騎腳踏車被撞，企圖以酒駕事由讓自己被勒令退伍，不料經輔導長「循循善誘」，他坦承說謊，乖乖地回營區當完兵，士林地檢署依違反陸海空軍刑法，意圖免除職役未遂罪，處分緩起訴1年，並支付公庫2萬。

20歲尤姓志願役士兵，收假返回營區前飲用大量的酒類，從行駛中的機車跳車擦傷送醫，他心想軍中對於酒駕處罰嚴厲，不允許酒後騎腳踏車，遂於收假當天下午3點，向部隊輔導長佯稱，酒後騎腳踏車遭他人追撞，企圖讓部隊以此為由，強迫他提早退伍，藉以免除兵役。

尤姓士兵稱，當初是長官叫他簽下志願役，進了部隊發現自己適應不良，才萌生逃避兵役想法。

輔導長得知尤受傷後立刻趕到醫院查證，發現尤傷勢與腳踏車摔傷不同，戳破他的謊言，治療後由輔導長陪同返回營區，繼續當完剩下半個月的兵，並未逃兵成功。檢察官認為，尤坦承為了免除職役而詐為疾病未遂罪，經歷刑事偵查程序，當知所警惕，給予緩起訴處分。