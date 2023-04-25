行政院本月21日針對基市府日前通過基隆護海公投案，認定違反憲法及中央法規，依「地方制度法」規定發函將基市府的審查決定予以撤銷，要求基市府應停止執行該公民投票案後續相關作。守護外木山行動小組、公投領銜人王醒之等人今天上午赴行政院抗議，怒批行政院蠻橫行徑，大開民主倒車、干涉地方自治，根本是中央集權。

推動基隆護海公投的守護外木山行動小組認為，中央此舉根本就是蔑視地方自治權限，逕自剝奪基隆人保護基隆市水產動植物保育區的權利，前往行政院表達嚴正抗議，後續亦將持續監督基隆市府提起行政訴訟，然而行政院此大開民主倒車、干涉地方自治之舉，除中央集權外，更是中央極權。

時代力量立委陳椒華批評，從三接到四接，中央政府放任接收站錯誤選址造成爭端，使「自然海岸零損失」淪為笑柄。執政黨過去強調台灣沒有缺電危機，面對能源轉型與在地環保爭議，又宣稱工程延宕將造成供電問題，大吃「缺電自助餐」，如今，行政院與內政部聯手打壓、沒收基隆護海公投。

陳椒華呼籲行政院長陳建仁莫淪為造成基隆滅港、毀生態的幫兇。行政院更必須即刻檢討當下能源轉型政策在各地的施行狀況，停止錯誤的接收站開發計畫。

基隆護海公投領銜提案人王醒之強調，基隆市長期以來「北電南送」，承受三座火力發電廠合計百餘年的空汙排放，發動公投不過是為了要求一個對基隆人更友善、對環境更永續的替代方案，如果政府高舉「能源轉型」、「政府重大建設」大旗，但卻要賠上基隆的港、基隆的海，完全沒有環境正義可言。

王醒之指出，此地方性公投從去年送件後，不斷被惡意行政拖延長達10個月最後封殺，總計阻撓10次，一方面限縮地方自治權限，二方面阻止基隆市民意集結，防止衝擊兩個大選，三方面加速強闖環評會，完全就是「政治陽謀」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，公投主文僅要求基市府拒絕於「基隆市水產動植物保 育區」填海造地，未涉及協和可否轉型或四接可否開發。漁業法45條明定保育區之管理由地方政府負責。李進勇任基隆市長時，依漁業法畫設該保育區，曾限制區內投放或去除保護物須經市府書面同意；林右昌任基隆市長時，曾函覆「原則同意」台電於保育區填海造地。中央不該「能源集權」，就算不願轉型再生能源電廠，堅持擁抱化石能源，也該讓基隆人公投決定基隆的保育區是否要被填埋。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師表示，按地方制度法第75條第8項規定，第二項、第四項及第六項之自治事項有無違背憲法、法律、中央法規、縣規章發生疑義時，得聲請司法院解釋之；在司法院解釋前，「不得予以撤銷、變更、廢止或停止其執行」。同法第77條第一項前段規定，中央與直轄市、縣(市)間，權限遇有爭議時，由「立法院院會議決」之。在此呼籲基隆市政府，為維護基隆市民表達意見之憲法權益，應依地方制度法之規定，尋求憲法法庭救濟或提請立法院議決。

基隆市議員陳冠羽表示，守護基隆人的海與基隆港絕對是民意的最大公約數，協和電廠能源轉型 「以氣換油」，守護外木山小組雙手雙腳贊成，近4年來都要求該轉型為再生能源電廠，讓在外通勤的基隆人回家能看到這片海。從改建說明會到環評初審上台電都聲稱8成基隆人同意，堅持填海造地，逼著大家接受汙染更重的電廠，看著僅存的自然海岸、水產動植物保護區及基隆港遭不可抹滅 影響，請行政院勿當「基隆劊子手」，停止填海造地唯一方案。

社團法人基隆市野鳥學會常務理事鄭暐表示，在協和電廠的更新改建案中，填海造地是萬劫不復破壞海洋生態的方案，也沒有對此處進行地熱等再生能源的評估，究竟「環境永續」和「公平正義」是口號還是話術？第四天然氣接收站是一場竭澤而漁的暴力開發，用各種似是而非的話術包裝，甚至由中央封殺民意訴諸的管道，試問基隆人為何在忍受近百年的空汙下，為何不能捍衛海洋生態？為何不能訴諸地方公投？

基隆護海公投小組最後在行政院前呼喊口號「反對能源極權、抗議沒收公投 、基隆人護海到底」怒批行政院蠻橫行徑，宣示基隆人護海決心，後續除了持續監督基隆市政府、要求其履行對中央上訴之承諾外，王醒之也表示，基隆市民不會放任中央暴力破壞基隆海洋，將會採取更多行動持續和基隆市民守護海洋。