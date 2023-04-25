食品大廠聯華食品今（25日）上午專門生產鮮食的彰化廠區發生大火，目前火勢已經撲滅，但多達10名員工無生命跡象，緊急送醫搶救。聯華彰化廠專門代工生產7-11便當、御飯糰等鮮食，種類多達60種，目前聯華已經啟動跨廠支援進行應變。

聯華食品自有品牌包括可樂果、元本山、萬歲牌、卡迪那、荷卡廚房及滿天星等零食，另一方面聯華也有生產鮮食的能力，更是統一超商7-11的長期合作夥伴，此次失火的地點就是專門生產鮮食的彰化廠區。

聯華食品發出公告表示，詳細起火原因將交由消防單位調查，22名受困人員已全數救出，並送醫救治中，有部分人員傷亡，本公司已啟動緊急救難機制，本公司定承擔企業責任，給予家屬應有的照護及支持。

聯華食品強調，生產營運作業已啟動其他2廠支援，公司營運將盡速恢復正常。聯華食品也發布重大訊息指出，影響生產大約2週，相關財務損失皆會由保險公司進行理賠，詳細損失待評估中。