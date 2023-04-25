每個人都會有低潮的時候，星座專家白瑜在《命運好好玩》節目中點名天蠍座、雙魚座及牡羊座，遇到困難的時候，總是有貴人相助；這3個星座共同特質就是努力、有實力、有潛力、有創造力，因此吸引貴人注意。

第1名：天蠍座

天蠍座過度天真，時常把事情看得太簡單，認為「只要努力，沒有什麼不可以」，不過這種觀念必須用在對的地方；天蠍座身邊很多貴人幫忙，由於他們夠努力，因此自己也是自己的貴人。

第2名：雙魚座

雙魚座平常對大家都很好，不過在做決策時可能態度不夠堅決，同情心氾濫，時常會心軟，甚至陷入困難；雙魚座夠努力、不藏私，因此前輩看好他們的潛能，都會給他們機會。

第3名：牡羊座

牡羊座很專注於自己的目標，做了決定就會朝目標努力，不過太專注也會有盲點，通常遇到困難都是因為一意孤行；幸好牡羊座人際關係不錯，身旁貴人都會義氣相挺。

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