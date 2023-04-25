南韓人氣實況主「企鵝妹」2018年底曾來台留學，之後轉戰歐美實況圈近2年半，去年又回到台灣，並於前天（23日）在宜蘭打卡，宣布要徒步環島，2天來已走53公里，近日有網友點開企鵝妹直播看她環島，結果見到宜蘭濱海公路上超多砂石車從企鵝妹旁邊衝過，十分擔心她的安危。

原PO近日在PTT表示，特地打開直播看企鵝妹徒步環島，但看到的卻是台灣交通的慘況，不僅沒有人行道，被迫走在水溝蓋上，路邊還有超多砂石車、貨櫃車呼嘯而過，連企鵝妹也邊走邊驚呼「好多卡車」。

原PO表示，看企鵝妹一個女生揹著重物走路，旁邊又有很多車子，都不怕直播發生什麼事嗎？直呼企鵝妹太瘋狂了，一個世界知名直播主還這樣做，「看左下角都是英文留言的觀眾，不得不開始佩服了」。

文章曝光後，網友們看到台灣的「行人地獄」都嘆氣，「讓世界看見台灣」、「想幫台灣改善交通環境也不用賭命吧，這下好，全世界都知道台灣是行人地獄了」、「感覺很危險耶，等等不小心被收掉」，也有人表示宜蘭濱海公路本來就很多大車，非常危險，「說實在的我還真的不敢走，交通太爛」、「這裡就濱海公路，大車都跟不要命一樣」、「外國人過馬路都以為車會讓，大學長則都以為人會看車」。