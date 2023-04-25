台灣漫畫家阮光民代表作之一《東華春理髮廳》，今年將代表台灣參展「萊比錫國際動漫展」，自4月27日起至30日，將有漫畫家駐點簽名、角色扮演比賽等活動，和各國動漫迷及藝術家交流。

「萊比錫國際動漫展」為德國指標性藝文盛會，每年吸引超過10萬人參觀，走過新冠肺炎疫情影響，本屆再度回歸，受動漫界高度期待。今年文化部、駐德國代表處文化組與社團法人中華動漫出版同業協進會合作，以「特色臺灣」為題，邀請阮光民代表參展。

《東華春理髮廳》第一集已授權瑞士出版社華瑞圖書網以中德文雙語出版，本屆展會將以英語介紹其系列作品。展場亦同步推出「Taiwan IP Showcase（T-Comics）」主題網站，線上展出14家出版社共15部臺灣漫畫及10部小說作品的英語試閱本，提供展期限定手冊索取。

阮光民是第11、13屆金漫獎「年度漫畫獎」得主，擅長捕捉臺灣庶民的生活及人與人之間的溫情義理，作品深具人文色彩，樸實溫潤的畫風也曾獲第14屆日本國際漫畫賞銀獎肯定。《東華春理髮廳》為其成名代表作，也是第一部被改編成電視劇的台灣原創漫畫，內容以主角面臨的疑問與缺憾，進一步探討家庭關係及人生課題。