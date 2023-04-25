機捷A15大園站停車場出入口旁，圍籬上張貼禁止停車公告，紅線處仍停滿整排機車。（蔡明亘攝）

機捷A15大園站停車場機車格數量，本月中旬已大增150格，現有244格。（蔡明亘攝）

桃園機場捷運A15大園站，周邊機車格幾乎天天停滿，民眾反映車站附近大量機車違停，警示公告被無視，連告示牌下方都停滿機車，造成車輛出入不便，引發車格不足怨聲。對此，桃捷公司已在停車場增畫150格機車格，從原先94格大增至244格，鼓勵民眾多加運用。大園警方也說，將持續加強取締，呼籲民眾依法停放。

大園許多民眾會自機捷大園站搭車通勤，周邊多為圍籬圍起的工地，站外機車格數量有限，站內停車場機車為按次計費，每次30元，每日24時後另計，用電子票券還有優惠。當地民眾表示，不少人不想停進收費停車場，也怕騎到另一端才發現停車場沒空格，才會看到路邊空地就停。

橫峰里長徐振坤說，大園站附近機車違停狀況不僅平日，假日更多，常造成附近巷子車輛出入不便，故在路口處設置告示牌善意提醒。

附近民眾抱怨，違停亂象持續已久，里長掛的示警公告下方，都有人無視照停，停車場出入口旁也有禁止停車告示，同樣停滿整排機車，甚至還有機車偷偷「混入」自行車格停放。

違停問題引發討論，有民眾認為是車格不足所致，不過25日近午實地觀察大園站停車場，仍有許多空格。桃捷公司說明，大園站停車場原畫有20格汽車格、94格機車格，汽車格受腹地限制數量不變，已於停車場內左右兩側增加機車格位置，共增加150格，4月18日已畫設完成啟用，現機車格共有244格。

桃捷公司提到，目前停車場機車格數量充裕，歡迎民眾多加利用，至於汽車格受限腹地因素無法增加，敬請民眾將愛車停至鄰近的合法停車場域。大園警方也表示，針對機捷大園站周邊機車違停，將持續加強取締，呼籲民眾依法停放車輛。