童綜合醫院達文西耳鼻喉手術觀摩中心今天揭牌。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院自2013年引進達文西手術後，目前成為中部唯一擁有兩台最新型達文西手術系統的醫院，提供民眾最即時與適切的手術治療。25日舉辦達文西耳鼻喉手術觀摩中心揭牌典禮。童綜合醫院指出，繼2020年院長歐宴泉取得Intuitive美國總公司認可泌尿科達文西手術觀摩指導醫師後，耳鼻喉科在副院長蔡青劭帶領下也大步向前邁進，讓童醫院擁有兩科手術觀摩中心。

達文西耳鼻喉手術觀摩中心今天揭牌典禮，活動現場除了Intuitive-瑞士商直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛等貴賓與會，更有3名術後恢復良好的病人現身分享與感謝。

53歲王姓男病患，7年前左舌原位癌進行手術治療後，一年多前又發現左側口底淋巴上皮細胞癌，進行達文西經口腫瘤切除手術，保留臉部外觀。75歲殷女士四年前檢查發現罹患右舌鱗狀細胞癌，進行達文西經口微創鱗狀細胞癌切除併頸淋巴廓清手術，不僅切除舌部腫瘤部位，還深入至頸部根除淋巴癌細胞，術後恢復與控制良好，目前定期回診檢查追蹤。

63歲沈姓男病患，因口內頰黏膜惡性腫瘤20年前接受過治療，導致張口困難，近期又因右側頰黏膜惡性腫瘤復發，三月底再進行達文西經口切除右側頰部腫瘤手術，術後恢復狀況良好。

蔡青劭表示，達文西手術除3D立體影像與放大效果，能幫助手術部位的血管、神經清楚檢視，其機械手臂的延伸與360度旋轉，更能進行受到空間侷限的困難手術，也減少術後併發症的發生；尤其口腔部位的癌惡性腫瘤，以往都要將口腔骨骼切開來去除病兆，導致手術後幾乎都會讓面貌改變。

目前使用達文西經口手術方式 ，不用將臉頰骨頭整個切開來處理，還可達到幾乎無創的狀態，不僅保有原來外貌，更讓口腔功能也能維持，術後恢復更快速。除了頭頸惡性腫瘤外，達文西經口手術也適用於頭頸部良性腫瘤微創或無創手術及阻塞型睡眠呼吸中止症。

童綜合總院長童敏哲強調，童綜合醫院達文西手術醫療團隊包含泌尿科、耳鼻喉科、一般外科、婦產科、大腸直腸外科、心臟血管外科、胸腔外科與小兒外科，精實的醫師陣容與手術技術讓民眾信賴，所以達文西手術案例迄今即將突破4000例。

另外，泌尿科、耳鼻喉科分別在院長歐宴泉與副院長蔡青劭努力下，取得達文西手術觀摩中心資格，醫院將持續推廣微創手術技術，讓更多病人都能受到最優質的醫療服務。