清華大學的梅樹超過250棵，近期梅園的梅子近期成熟，一顆顆綠中帶紅的梅果掛在枝頭上，工人們也在梅園內忙進忙出採收梅子，成為清大校園難得一見的畫面。每年清大都會請工班人員採收梅子後，再將採集好的梅果送往合作廠商，製作成最具清大特色的禮品。

清大校園內的「梅園」是為了紀念清大在台建校的第1位校長梅貽琦所建，梅園內有共319棵梅樹，每年1月左右是梅花綻放時節，約有2周的賞梅黃金期。入春後，梅園的梅子進入成熟期，不時可看見總務處的工作人員在梅園忙進忙出，將採收下來的梅果裝袋搬上車的景況。

清大園內共319棵梅樹，由於梅樹較高，無法直接徒手採收，清大梅園工班大哥也示範採梅的方法，需要先以竹竿敲擊枝條的基部，讓果實脫落，掉入地上預先鋪設的網布裡，再蹲在地上慢慢撿或用掃把蒐集。

這種敲梅樹、再蹲在地上採梅果的畫面，工班大哥也笑說，人家名畫是《拾穗》，我們是「拾梅」。而依梅子熟度不同，適合製作的產品也不同，大顆飽滿的青梅適合製作成脆梅，較成熟的梅子則會「由青轉黃」，此種梅果釀梅酒風味最佳。

每年清大都會請工班人員採收梅子後，再將採集好的梅果送往合作廠商，製作成最具清華「在地特色」的禮品，致贈給來訪清華的貴賓，少部分也會進到清華紀念品店，供同學、校友購買。

校方也提醒民眾，此時節是梅果採集季，清大梅園是不對外開放參觀，一般民眾是無法體驗採梅果的，未來清華梅子的產品製成脆梅及梅酒後，會再告知。