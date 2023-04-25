112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，經統計至4月24日尚有4成6的民眾還未繳納，新竹市稅務局提醒車主應如期繳納，以免逾期被加徵滯納金，稅務局並提供多元繳納管道，民眾可多加使用e化繳稅，3萬元以下也可至便利商店繳納，另也提醒民眾，5月6日以後只能到金融機構繳稅。

稅務局表示，112年使用牌照稅自4月1日開徵，截至4月24日才繳納了53.28％，鼓勵民眾多使用e化繳稅，可掃描繳款書上QR-Code、使用線上查繳稅服務或以行動支付方式繳納，或者至代收稅款的金融機構（郵局不代收），也可利用自動櫃員機、電話語音、網際網路轉帳繳稅。

稅務局說明，民眾如逾期繳納稅款，每逾3天加徵1％滯納金，最高加徵至10％，超過30天仍未繳納，將移送行政執行機關強制執行。

如1600cc自用小客車全年應納稅額為7120元，5月3日至5日繳納因未逾3天，免加徵滯納金，5月6日至8日則加徵1％滯納金71元、5月9日至11日加徵2％滯納金142元，以此類推計算，6月2日以後繳納加徵10％滯納金。

民眾如未收到或遺失繳款書，5月5日前登入「線上查繳稅系統」，輸入車牌號碼加身分證字號／統一編號，就可以查詢到使用牌照稅繳稅資訊，再以信用卡或儲蓄存款帳戶，輕鬆完成線上繳稅。

另，稅額在3萬元以下者，也可以車牌號碼加身分證字號／統一編號，使用便利商店多媒體資訊機查詢並列印繳納單至櫃檯繳納。

此外，車主戶籍地或居住地址如有搬遷，而未收到繳款書，可透過稅務局網站線上申辦或電話、臨櫃申請變更投遞地址，使用牌照稅繳款書即能寄送到指定投遞地址。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。