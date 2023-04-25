愛沙尼亞總理卡拉斯今天訪問烏克蘭日托米爾市時表示，希望今年能和基輔當局就加入歐洲聯盟（EU）展開談判，並在條件允許時加入北約。

綜合法新與路透社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）今天烏克蘭必須努力達成歐盟入會標準，稱「這將是個艱難的過程，入會要求必須100%達成…我們希望烏克蘭今年就能與歐盟展開入會談判」卡拉斯發表談話時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在一旁。

澤倫斯基表示，與卡拉斯的會談「收穫頗豐」。

愛沙尼亞一直是人均捐助援烏金額最高的國家之一。此行是卡拉斯上任後首次訪烏，她所屬政黨主張親烏施政綱領，在3月大選時贏得壓倒性勝利。

兩國也強調，對烏克蘭的軍事支持是他們目前的首要任務。

卡拉斯說：「首要重點是武器、彈藥和（軍事）訓練。」愛沙尼亞政府已確認將提供155毫米砲彈給烏克蘭，作為歐盟協議軍援100萬枚砲彈的一部分。

卡拉斯和澤倫斯基結束會談後也簽署聯合聲明，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。聲明指出：「我們一致同意，一個強大、獨立且繁榮的烏克蘭，作為歐洲-大西洋大家庭的成員，以及作為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）的一員，對歐洲安全的未來至關重要。」

聲明還稱「在北約（7月舉辦）維爾紐斯（Vilnius）峰會的情況下，我們同意共同努力開闢一條道路，協助拉近烏克蘭與北約成員國的距離，並為烏克蘭鋪路，以便在條件允許時能儘快加入北約。」