知名主持人詹姆士柯登（James Corden）以幽默風趣的風格主持《詹姆士柯登深夜秀》近8年，他即將卸下主持棒，回歸家庭生活，消息曝光後，而他的好友愛黛兒藉由網路節目《車內卡拉OK》載他前往節目最後一場錄製，為《深夜秀》 畫下美好的句點。

最後一集的《車內卡拉OK》愛黛兒成為送他前往最終錄製的嘉賓，同時這也是她第二次上節目，愛黛兒還特地去詹姆士家中親自接他，兩人談起愛戴兒第一次車內卡拉OK的回憶、他們相處的點滴，其中詹姆士透露他有次想要惡作劇但沒有成功，甚至還談及她某首自創歌曲來自於他們足足聊了6小時後，她將靈感寫成歌傳給詹姆士，而他相當驚訝愛戴兒完全抓住了他的心聲。

愛黛兒反客為主，載著詹姆士柯登前往錄製最後一集《深夜秀》。(圖/The Late Late Show with James Corden YT)

最令人感動的是，詹姆士提及雖然回到英國後會失去很多見面的機會，但他相信彼此間的友誼不會因為距離跟時間而改變。他感性的一番話讓愛黛兒忍不住落淚表示：「你是我全世界最好的朋友之一。」

事實上，今年 1月初時，詹姆士柯登也在《The Drew Barrymore Show》節目中重申下車原因：「我離開節目並不代表我不享受，老實說這個決定非常容易，因為我一直知道人生是一場冒險，我從來沒有把這視為最終目的地。」他提及工作不能以犧牲孩子與家庭為代價，目前詹姆士柯登育有 11 歲的兒子 Max，以及分別為 8 歲及 5 歲的 Carey 與 Charlotte。