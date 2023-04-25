台股中的KY類股，多是以中國大陸為主要生產基地，據CRIF中華徵信所統計，2018年中美貿易戰以來，及至2022年的疫情大流行期間，整體KY股整體的表現可圈可點，營收表現、毛利率表現、營益率表現，以及稅後淨利都很突出。

CRIF研究團隊25日指出，不過今年第1季KY股營收總額由2022年同期的2,434.76億元，下滑到2,082.14億元，營收總額衰退14.48％，且衰退幅度較全體上市櫃公司營收總額衰退11.73％來得高，「這部份值得關注，是否透露營收出現轉折的訊號？」

CRIF分析，108家KY股中有38家為電子科技供應鏈，若加上與電動車相關的8家供應鏈，家數則達46家，占整體KY股比重的42.59％，截至2022年底，整體KY股在中國大陸共設有498家子公司。

基於美國持續對廠商祭出赴中國大陸投資最嚴厲的管制，CRIF指出，此舉除顯示美國對於持續壓制中國大陸科技業發展的決心，不惜犧牲部份供應鏈的利益。在這種情況下，台灣科技供應鏈想要在美中之間左右逢源的時日有限，供應鏈面臨嚴峻選邊站的壓力，以中國大陸為主要生產基地的KY股將是承壓最大的族群。

面對中、美對科技供應鏈的新情勢，CRIF研究團隊發現，KY股企業已開始在東協地及印度的布局，不過2022年來自東協及印度的獲利占整體比重僅31％，顯示布局速度還不夠快，當美國持續擴大對中國大陸科技業的制裁速度，KY股仍會是震波的震央。