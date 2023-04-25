在公開第17份《永續資料領域：2022會計年度ESG成果報告》（過去稱為「全球公民年度報告」）的同時，Seagate發表了上述成果，該報告全面檢視Seagate在環境永續、社會責任、公司治理（ESG）等方面的進展。Seagate致力實現永續、共融且符合道德標準的資料領域，於去年許下承諾，將於2030年前全面使用再生能源驅動全球事業，並在2040年前達成碳中和的目標。這份報告詳細說明了Seagate在2022會計年度對公司目標的實行進度。

Seagate執行長Dave Mosley表示，Seagate始終深信資料蘊藏的潛力，我們協助全球儲存、保護資料的動力便源自於此。為了成功實現願景，我們必須以身作則，克服資料領域在環境永續、社會責任和社會治理等層面所面臨的種種挑戰。

Seagate承諾2030年前100％使用再生能源驅動全球事業，目前正順利進行；Seagate宣布其全球七大製造地點之中，現已有四處透過再生能源採購合約和裝設太陽能系統的方式全面轉為使用再生能源，佔公司能源總使用量的一半以上。

此外，Seagate也在2022會計年度間延長了116萬台HDD和SDD的使用壽命。透過翻新和重新部署，超過540公噸的電子廢棄物免於進入垃圾掩埋場。

Seagate持續擴大其對循環性的影響力，並於2022會計年度強化其在環境永續領域的領導地位。Seagate採取的行動包含成為 Circular Drive Initiative（循環硬碟倡議）的創始成員，並且與數位儲存、永續性和區塊鏈的全球領導者合作，致力於儲存設備的安全再利用，進而減少電子廢棄物產生。

Seagate營運與策略副總裁KF Chong表示，Seagate透明公開且責任歸屬明確的領導作風，一方面是奠基於永續目標的訂定，一方面則是與我們的客戶、業界及供應鏈合作夥伴以及政府機關等，各方攜手合作，致力達成重新利用、翻新、修復和回收的目標。就規模來說，Seagate做出良好示範，實現其促進循環經濟、減少溫室氣體排放、保護稀土礦產、減少水資源和能源用量，並且節省財務開銷等承諾。

此外，為了進一步強化其永續性的展望，Seagate推出了全新的消費級外接硬碟，其中有30％使用的是消費後回收（Post-Consumer Recycled）永續材料（以重量計算），並全面使用可回收包裝材料。全新的Ultra Touch HDD會加入該公司的外接式備份儲存硬碟產品系列。Seagate旗下高階品牌Lacie早先推出的LaCie Mobile Drive也是以消費後回收材料所製作。