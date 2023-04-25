民進黨基隆市立委初選民調25日出爐，基隆市議員張秉鈞以17.44％的支持率，贏得了黨內立委初選民調，取得了2024年立委選舉的門票。張秉鈞表示，從這次的初選民調結果看來，他還有努力的空間，希望能夠在2024年大選中，配合賴清德共同勝選。

張秉鈞表示，從民調的結果看來，他是以些微的差距險勝其他參選人。他說，不管是鄭文婷總召或是張之豪都是議會的好同事，也是相當優秀的民意代表。未來他將會拜訪兩人，借用兩位同志的長才，也彰顯黨內的團結，並希望爭取贏得明年的總統大選，守住這一席立委。

張秉鈞表示，他若能當選立委，將會與中央單位溝通，整合基隆市轄內的國有閒置土地，用來設置停車空間或公園。另外，在國道客運方面，張秉鈞說，他曾與蔡適應共同推動1813D等快捷公車，未來也和爭取快捷公車班次更多元化。

未來在面對國民黨提名的候選人，張秉鈞說，不管國民黨未來會提名林沛祥或是何淑萍，民進黨都將團結一致，配合總統候選人賴清德，共同推出讓民眾有感的政策，才能贏得這次大選。

不過張秉鈞也坦承，從這次的立委初選民調中，可以發現三個參選人畢竟都是僅連任一屆的市議員，在自己的選區以外，不管是知名度或是能見度，都還有待加強。

張秉鈞說，從民調結果來看，有一半的受訪者都沒有明確支持對象，而且他也曾在日前在拜票時，聽到暖暖區、七堵區的長者表示，三個參選人都不認識、沒聽過，這也是他未來要持續努力的方向。

至於立委初選民調敗給張秉鈞的鄭文婷則說，恭喜張秉鈞勝出，明年選舉她一定會努力為民進黨提名的人選輔選，也非常感謝市民一路來的鼓勵。張之豪則是在臉書發文，祝福賴清德總統與民進黨提名的立委候選人，期許明年大選能取得國會最多數，繼續保護台灣。