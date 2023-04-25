《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》歐洲、中東及非洲大師春季賽（EMEA Masters Spring，前身為歐洲大師春季賽European Masters Spring；以下簡稱EMEA大師賽）8強賽事於上週四（4/20）結束。晉級準決賽的4支隊伍，分別是伊斯坦堡野貓（IW）、SK.P戰隊、UOL.SE戰隊，以及TH學院。

緊接著準決賽的2場比賽安排在本週二、三的晚間進行，其中SK.P與IW的比賽安排在週二、另一場UOL.SE與TH學院的比賽安排在週三。賽制採BO5（5局3勝制），比賽在Twitch、Youtube…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

4/26（三）23:00，TH學院@UOL.SE戰隊，推薦：大4.5（局）勝

先說TH學院，來自西班牙超級聯賽（LVP）的亞軍隊伍，同時也是歐洲冠軍聯賽（LEC）TH戰隊的二軍，雖然在小組賽表現平平，但在8強戰中意外以3：2的成績，淘汰法國聯賽（LFL）強豪GO戰隊。全場比賽決定勝負的關鍵，還是圍繞在兩隊下路選手的表現。統計5局比賽，TH學院的下路Flakked打出28／11／23（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同），KDA值4.6的表現，技壓GO王牌下路Jezu的21／14／30（KDA值3.6），幫助隊伍搶下勝利，晉級準決賽。

再說UOL.SE，來自德國超級職業聯賽（PRM 1st Division）的冠軍隊伍，在小組賽中就有不錯的表現。來到8強賽後，選手延續小組賽的手感，先搶下第1及第2局的勝利，雖然第3及第4局失手讓MRS扳回一城，但關鍵決勝局還是由UOL.SE的下路雙人組FUN K3y和Lekcyc挺身而出，兩人合計打出13個擊殺及13個助攻，幫助隊伍淘汰掉LVP的冠軍隊伍MRS戰隊，晉級準決賽。統計5局比賽，UOL.SE的下路FUN K3y打出36／26／21，KDA值2.2的表現。

本場比賽，決定勝負的關鍵就看兩位下路選手Flakked、FUNK3y的表現，預期這場「下路大戰」將會十分激烈，看好雙方打滿5局，推薦可買大分。