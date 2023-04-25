一名社區住戶每天固定時間洗腎，近日被管理員發現失蹤3天，電話未接，里長報警後警方發現房門反鎖，破壞門鎖後進入，發現屋主服用藥物昏睡；事後屋主竟向社區求償修理費1萬2千，里長、管委會各負擔6千，張貼公告說「再有此類狀況，委員會不再負責維護該住戶居家服藥不出門安全問題」。

臉書「爆廢公社」有網友分享一張社區公告，某名社區住戶因長期固定時間洗腎，近日被管理員和鄰長發現失聯，對方致電多通電話未接，擔心發生意外，由里長報警，由消防隊破壞內部已反鎖的門鎖進入，發現屋主因服用藥物正昏睡中，但該住戶事後要求社區賠償門鎖修理費用1萬2千元。

一名社區住戶每天固定時間洗腎，近日被管理員失蹤3天，里長報警後破壞門鎖後進入，事後屋主竟向社區求償修理費1萬2千。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該張公告指出，最後由里長負擔6000元，社區管委會負擔6000元，「日後再有此類狀況，本社區委員會不再負責維護該住戶居家服藥不出門安全問題」，最後還備註說該住戶先前已自稱獨居、無家屬；內容引起網友熱議。

其他網友留言「顛覆三觀也太衰了吧！以後發生什麼事真的是隨便她欸」、「不用賠，民刑法就有緊急避難的法條規定」、「人跟人之間越來越冷漠不是沒有原因的」、「讓我想到火神的眼淚劇情真實上演」、「好人很多…但好人有時候很難為」、「所以善良總是被人踩在地上賤踏」、「做好人結果被糟蹋的情形」、「原來人命不值12K」、「等有味道再處理就好」。