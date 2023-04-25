疫情趨緩，高教國際交流日益蓬勃，台灣師範大學與澳洲墨爾本大學簽訂學術合作備忘錄(MOU)，強化兩校在翻譯學、原住民研究與當代中國大陸等領域與碩博士生培育，未來將推動學生交換，建構雙聯學制。

墨爾本大學成立於1852年，是澳洲頂尖研究型大學，2023年QS世界大學排名第33位，培育出8位諾貝爾獎得主。該校辦學強調學生多元發展，致力推動國際化交流，與姊妹校合作拓展研究，打破知識藩籬。

在台師大國際事務處處長劉以德見證下，文學院院長陳秋蘭與墨爾本大學人文學院國際副院長Timothy Lynch在19日完成簽約。會議結束後，外賓同時參訪台師大國語教學中心，深入了解台師大深耕華語教學的成果。

陳秋蘭表示，全球原住民研究是我們合作的重點領域之一，很高興能與墨大成為合作夥伴，將在學校以及不同的環境中，學習原住民創造的各種不同事物。

從「台灣文學外譯計畫」啟動後，史峻博士與台師大台灣語文學系教授林巾力多年密切合作，他不僅擔任計畫譯者，也協助辦理文學讀書會。去年底，史峻受邀訪台演講，同時拜會文學院陳秋蘭，積極表達學術合作意願。

史峻在會議中表達對於台灣文學的興趣，身兼台灣文學館館長的林巾力也推薦來賓南下台南，實地走訪國家台灣文學館，必能更加了解台灣文化的內涵。