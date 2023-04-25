曾於2017年以貝多芬鋼琴協奏曲全集在台灣造成轟動的鋼琴大師布赫賓德，2023將帶來更龐大的演出紀錄，連續7場演出32首奏鳴曲的音樂會，其中一場他也將首次在衛武營國家藝術文化中心演出，為高雄樂迷準備涵蓋貝多芬早中晚期的作品，包括知名的《告別》奏鳴曲。

貝多芬第26號鋼琴奏鳴曲《告別》，是獻給貝多芬的學生兼重要贊助人魯道夫大公。此曲就是在魯道夫大公與貝多芬離別時誕生的作品。貝多芬親為每個樂章定下標題分別為「告別」、「不在」及「重逢」。名為告別，實則期待著重逢那刻。這次音樂會也是繼2017之後，布赫賓德時隔5年再度回到高雄的重逢之旅。

要完整演奏這套曲目，不管是技巧、體力還是市場性，對鋼琴家都是極大的壓力，而布赫賓德現年77歲，關於貝多芬奏鳴曲全集，他人生中共有超過60次演出，以及三度錄製全集的紀錄。

布赫賓德三次錄製貝多芬鋼琴奏鳴曲全集錄音，分別是上個世紀80年代前後錄製的Teldec版、2012年在德勒斯登現場演奏錄音的RCA版，以及2021年重置、取材自2014年薩爾茲堡音樂節現場演出，Unitel曾以DVD發行的DG版。

對觀眾來說難得的里程碑，對布赫賓德來說，已是他音樂會的基本曲目之一，然而他卻表示，「無論演出多少次，總是能發現新的東西，即使已彈奏過上百遍，也生不出一絲厭倦之感。」布赫賓德訪台的高雄場，將於4月28日登場。