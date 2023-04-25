開設三年，超過1000個日子，中央流行疫情指揮中心將解編了，直到5月1日，共開設1197天。行政院長陳建仁今天下午2點赴中央流行疫情指揮中心視察，會後陳建仁特別感謝前行政院長蘇貞昌，以及歷任的防疫團隊。

陳建仁今天下午兩點赴指揮中心視察，包括行政院院長羅秉成、行政院首席防疫顧問張上淳、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、疾管署署長莊人祥到場親自迎接。

陳建仁會後表示，疫情至今經過1192天，這段期間特別感謝行政院前院長蘇貞昌的行政團隊，以及歷任指揮官帶領的防疫團隊，主責這段期間跨部會的協調。

另外，他也感謝在第一線的防疫醫療人員、所有服務民眾的人員付出辛勞，服務貢獻，也特別感謝兩千三百萬人民的合作，讓全世界看見台灣令人讚賞的防疫成績。

陳建仁表示，會議上聆聽指揮中心提出的降級解編的規劃後，同意規劃，我也希望衛福部成立新冠中心聯繫會，可以繼續監控國際疫情做充分的準備，以因應再來任何可能的變化，並把防疫物資做最好的儲備。

另外，他也要求各部會推動疫後特別預算，讓人民可以早點回復正常生活讓台灣更美好更強韌，更溫暖。「再度感謝所有人民的配合，有你們真好，有你們的團結合作互相幫忙才有這麼好的成績」。

指揮中心自2020年1月20日報請行政院核准成立，起初以三級開設；1月23日隨即提升為二級開設，由時任衛福部長陳時中擔任指揮官；同年2月27日再度提升至最高等級、一級開設，後因陳時中投入台北市長選舉，2022年7月18日改由衛福部政務次長王必勝擔任指揮官。

根據指揮中心統計，2023年3月20日前，嚴重特殊傳染性肺炎累計至今累計共1018萬4764本土個案、境外5萬8407例境外個案。死亡部分，累計1萬9404例本土病例，25例境外移入個案。