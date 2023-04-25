攀登奇萊東稜路線時，會先經過奇萊北峰。（羅亦晽攝）

一名6人隊伍攀登奇萊東稜路線，19日自小奇萊入山後，預計今天從岳王亭出來，未料52歲沈姓男子下山時，不慎在富田山滑落邊坡，所幸目前尚有意識，領隊跟隊友因目測不到人僅呼喊有回應，已在事故現場等待救難人員。

花蓮縣消防局表示，今天上午10點42分許，接獲一名張小姐報案指出，1行6人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，19日從小奇萊入山，今日從岳王亭下山，其中沈男上午9時許，不慎在富田山（江口山）往岳王亭300至400公尺處滑落邊坡，深度不詳目視不到人，但呼喊有回應，但手不能動，1名領隊跟1名隊友在現場等待救援。

奇萊東稜是指奇萊北峰向東的稜脈，更與馬博橫斷、南三段及干卓萬等3條路線，被山友稱為岳界四大障礙，同時也被列入C＋級的百岳縱走路線，極具挑戰，一般皆由合歡山奇萊山登山口進入，岳王亭出來，沿途可造訪奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山和立霧主山及等帕托魯山等百岳，一般會安排6天行程，不過行程需負重裝，且沿線路徑陡峭，許多段路需透過拉繩度過斷崖峭壁。

太管處先前考量奇萊東稜沿線山屋數量少，選在磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處興建避難山屋。