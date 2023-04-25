基隆護海公投遭內政部與中選會介入後，近日又遭行政院發函撤銷，守護外木山行動小組上午到行政院門口抗議。民眾黨立委賴香伶表示，被二任前基隆市長李進勇、林右昌聯手封殺的基隆護海公投，是基隆人展現意志最後的武器，呼籲地方政府應善用地制法第75條提起憲法救濟。

行政院於4月21日依地方制度法，撤銷基隆市政府3月31日審查通過的護海公投第二階段連連署，基隆市府將提出訴願，守護外木山行動小組上午到行政院外抗議，台灣民眾黨立委賴香伶、邱臣遠與時代力量立委陳椒華皆到場聲援。

賴香伶表示，人民對現在的政府真是看傻眼，除了在立院對立委大小聲，甚至恐嚇基層公務員，若協助基隆護海公投將違反公務員服務法，只要執政黨要的就是「綠能你不能」，只要執政黨不要的，就是人民違法、違憲，這不是一個民主進步政府該有的作為。

賴香伶說，基隆人不要灰心，依照地方制度法第75條第8項，自治事項有無違背憲法、法律、發生疑義時，基隆市政府得聲請司法院解釋之；在司法院解釋前，不得予以撤銷、變更、廢止或停止其執行，這讓基隆護海公投有空間再往前一步。

賴香伶強調，很痛心看到兩任前基隆市長，包含現任中選會主委李進勇、現任內政部長林右昌執政十幾年的基隆淪為政治籌碼，對基隆護海公投全面壓制、封殺，若基隆需要立法院幫忙，民眾黨將全力支持。