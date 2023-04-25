國軍高階政戰將領今年5月1日再有人事異動，據悉，去年12月1日出掌政戰局文宣心戰處處長的辜麗都少將，將調至陸勤部，而原陸軍第八軍團主任樓偉傑則將「回鍋」接掌文宣心戰處處長，主責應對共軍「認知作戰」攻勢。

據了解，此次人事調動涉及15人，分別為空軍中將姜光華調空令部主任、空軍中將王德揚調教準部指揮官、空軍少將董培倫調空作部副指揮官、空軍少將鄧恩憐調空令部副參謀長、空軍少將何振翔調空令部處長、空軍少將莊敏典調五聯隊聯隊長、空軍上校覃紹傑調國防部戰情中心主任。

另陸軍少將王俊傑調八軍團主任、陸軍少將樓偉傑調政戰局處長、陸軍少將辜麗都調陸勤部主任、陸軍少將賀志豪調軍備局工產中心主任、陸軍少將黃建勝調軍備局工產處處長、陸軍少將林佳躍調陸令部工兵處處長、陸軍上校葉昀輝調工兵訓練中心指揮官、陸軍上校郁智隆調陸軍601旅旅長。

值得注意的是，辜麗都去年12月才從王俊傑手上接下文宣心戰處處長一職，如今或因業務繁忙，未做滿半年就再度調往陸勤部，原職則由過去擔任過文宣心戰處處長的樓偉傑接下。