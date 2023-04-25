雙語國家發展中心設置條例草案遭到各界批評，要求立法院拒審。行政院長陳建仁25日強調，推動雙語政策並非要將英語列為國家第二語言，而母語與英語都是台灣邁向下個階段不可或缺的重要能力，唯有「雙語並進」，台灣的發展才得以延續，政府也絕不會有所偏廢。

立法院司法委員會明天將審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，全國教師工會總聯合會上午偕時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳以信、學者廖咸浩等人跨領域代表開記者會，質疑錯誤的雙語政策干擾正常教學，反對國會排審，同時要求行政院、國發會及教育部懸崖勒馬。

陳建仁稍早透過臉書指出，「語言」是人與人之間溝通不可或缺的媒介，更是文化與知識傳承的重要載體。在國內，我們需要保存自己的母語，並加以珍惜；在國際，我們也要養成瞭解國際脈動的能力，與世界無縫接軌。

陳建仁說，台灣為持續邁向國際、迎接更大的挑戰，需要擁有更順通無礙的國際語言溝通能力，以及更寬廣的國際化視野，因此蔡英文總統上任後不斷強調英語教育的重要性，並推動2030雙語政策，政府也將推動雙語政策發展中心，讓台灣能與世界接軌更具競爭力。

「唯有接軌國際，才能發揚在地。」陳建仁強調，政府並非要將英語列為國家第二語言，不過母語與英語，都是台灣邁向下個階段不可或缺的重要能力，唯有「雙語並進」，台灣的發展才得以延續，政府也絕不會有所偏廢。

他指出，教育將是兩項政策推動的重要關鍵，政府將全方面照顧第一線基層教師的需求，確保教師們的權益得以受到保障，同時顧本台灣的文化，同時開枝散葉、迎向世界，「讓台灣百花齊放，成為世界的台灣，我們一起努力。」