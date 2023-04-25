加勒比海友邦海地長期遭受黑幫暴力事件，居民不忍了，昨（24）日首都太子港（Port-au-Prince）民眾在光天化日之下將13名幫派份子毆打致死，並且直接在街頭焚屍，數百名圍觀民眾邊看邊怒吼，還有人持續拿鈍器暴打遺體，顯見對黑幫的憤怒。

海地黑幫暴力不斷。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，太子港居民昨日在光天化日下用浸了汽油的輪胎、鈍器狂打幫派份子致死，並且直接在街頭焚屍，目前已知至少有13名黑幫份子遇害。

畫面顯示，滿身是血的黑幫份子在持槍警察脅迫下躺在地上，接著圍觀民眾將輪胎丟在黑幫身上，在他們上頭淋汽油後放火。

友邦海地長期受黑幫肆虐，首都太子港（Port-au-Prince）居民24日在光天化日之下將13名幫派份子毆打致死並焚屍，數百人在現場圍觀。（圖／路透社）

目擊者描述，施暴群眾從警方手上劫走幫派份子，不斷毆打、丟擲石頭，最後再放火焚屍。

太子港街頭竄起黑煙，數百群眾圍觀黑幫被燒的景象，群眾洩憤般怒吼，甚至還有人持續拿鈍器毆打已經毫無生氣的遺體。

友邦海地長期受黑幫肆虐，首都太子港（Port-au-Prince）居民24日在光天化日之下將13名幫派份子毆打致死並焚屍，數百人在現場圍觀。（圖／路透社）

海地國家警察局後續發布聲明表示，警方起先逮捕了這群當時乘坐小巴的幫派份子，從他們身上沒收手槍及AK47步槍彈匣，但他們「不幸被群眾施以私刑致死」。聲明並未說明為何幫派份子最終會落入民眾手裡。

警方發言人迪羅西爾斯（Gary Desrosiers）強調警民合作不該涉及暴力，但他表示「可以理解」人民的怒火。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）2021年在官邸遇刺身亡後，當地治安急速惡化，黑幫互相爭奪地盤，與警方、敵對幫派的衝突愈來愈暴力且頻繁，目前黑幫已控制太子港60%區域，根據聯合國統計，光是16至19日，幫派暴力事件就已導致70人喪命，其中包含18名女性、2名兒童。

聯合國及海地總理亨利（Ariel Henry）不斷呼籲國際社會派遣部隊協助當地警方對抗黑幫，不過至今沒有任何一國派兵，美國試圖說服加拿大派遣部隊，但加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）拒絕。