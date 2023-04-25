瑞銀目前也經歷著動盪的時刻，因為不久前才被要求和被迫收購瑞士信貸。
第一季歸屬股東淨利來到10.3億美元，低於瑞銀自己調查15位分析師預期的17.1億美元。
瑞銀指出，與美國住宅抵押貸款相關的證券訴訟，其準備金提備增加了6.65億美元。
瑞銀執行長Sergio Ermotti在聲明中說：「我們正在與美國司法部進行深入討論，我很高興我們正朝著解決剩餘問題方面取得進展，這些問題可以追溯到15年前」。
瑞銀在財報中敘述了它在2007年之前的5年，如何成為美國住宅抵押貸款的證券發行商和承銷商。但在2018年11月，美國當局開始對瑞銀採取法律行動，尋求對瑞銀涉入的交易進行處罰，瑞銀隨後在法院歷經了敗訴。
瑞銀宣布第一季流入420億美元。旗艦的財富管理部門，第一季新增資金高達280億美元，其中有70億美元是在三月最後十天流入。
醜聞纏身的瑞士信貸已陷入癱瘓，客戶紛紛離去。而根據瑞士政府的策劃，瑞銀同意以30億瑞郎收購瑞信，並承擔最多50億瑞郎的虧損。
瑞信在周一表示，第一季已有610億瑞郎的資金外流。
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