國民黨立委馬文君接獲爆料，直指有不肖廠商在海外成立空殼公司，再以造假文件授權自己另一間公司，利用詐術「詐騙」國防部。（馬文君提供）

國民黨立委馬文君接獲爆料，直指有不肖廠商在海外成立空殼公司，再以造假文件授權自己另一間公司，利用詐術「詐騙」國防部。（馬文君提供）

國民黨立委馬文君接獲爆料，直指有不肖廠商在海外成立空殼公司，再以造假文件授權自己另一間公司，利用詐術「詐騙」國防部，兩年多來爽拿標案，總金額高達五千多萬元。她痛批，如此荒謬的情節，國防部是真的被蒙在鼓裡？又或是其中有人包庇，內神通外鬼？而若爆料屬實，必有人謀不臧甚至官商勾結的情形，相關廠商官員都要移送法辦。

馬文君說，國防部有許多專業運輸載具，例如SCANIA型車輛、35T賓士牽引車MERCURY-50HP操舟機等，需要正廠授權原料、保養維修。然而卻有不肖廠商假冒得到正廠授權，實則以劣質仿製零件混充維修，讓她不禁質疑，若哪天不幸出狀況，請問誰要負責？

馬文君表示，根據爆料，「互暢有限公司」過去曾接過國防部標案，卻因交貨品質不佳，被國防部列為拒絕往來廠商，但隨後該公司「烏龍轉桌」，在馬來西亞成立一家「壹達諾卡車車輛公司」，出具假授權書給台灣的「壹達諾汽車系統公司」，繼續向國防部接標案。

馬文君指出，經過調查，互暢公司的負責人許育誠與「壹達諾汽車系統公司」負責人許家芳同為親戚，「壹達諾汽車系統公司」登記地址為一家商務中心，同個地址一共登記了54家廠商使用，而互暢與「壹達諾汽車系統公司」，兩間公司實際營業地址為同一處，是典型的人頭公司操作。

馬文君說，去年立委陳椒華也曾就壹達諾質詢國防部長邱國正，質疑壹達諾長期承接國防部多起車輛維修保養標案，但為何一間資本額僅100萬元的公司，卻可以承接近數千萬元台幣的標案，連邱國正都認為有不合理之處，現在進度又查到哪裡？她質疑，國軍單位採購先進裝備，對後續維修保養的品質，與正廠料件供應均有明文要求，但是「壹達諾汽車系統公司」得標前從未有任何進口紀錄，又要如何交正廠貨件給國防部？

馬文君痛批，情節如此離譜，為何台灣的「壹達諾汽車系統公司」還能接到國防部標案？關鍵就在於利用了認證漏洞。她強調，台灣駐外單位的認證作業，只是認證該文件確實由當地公證單位公證，不會調查確認內容真實性，於是就出現了馬來西亞的空殼「壹達諾卡車車輛公司」，將根本不屬於自己的產品與技術，授權給台灣的「壹達諾汽車系統公司」，藉此騙取國防部標案。

馬文君呼籲，國防部應該立即暫停履約，仔細調查壹達諾造假授權，與文件不實的真相，若被爆料的案情皆屬實，必有人謀不臧，甚至官商勾結，相關廠商官員，都要移送法辦。