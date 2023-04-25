台北市議員徐巧芯日前在信義、南松山立委初選擊敗現任立委費鴻泰，被外界視為打響黨內「世代交替」第一槍。國民黨台北市議員張斯綱之前也宣布，要投入台北市第一選區（士林、北投區）立委選舉，未來很大機率碰上民進黨籍立委吳思瑤。一份最新網路民調出爐，曝光兩人現階段的支持度對比。

國民黨台北市議員張斯綱宣布投入台北市第一選區（士林、北投區）立委選舉。（資料照,陳俊吉攝）

《中天電視》Youtube頻道今（25）日發起網路投票，截至下午2點10分，已有5367人參與該投票。針對「徐巧芯戰力爆表，帶動國民黨年輕世代往前衝？！你認為張斯綱在士林北投有機會戰勝吳思瑤嗎？」的題目。有高達82%的民眾認為「張斯綱會贏」、僅僅14%的人覺得「吳思瑤會贏」。

不少藍營支持者在底下留言，「張議員加油啦，衝呀！」、「如果張斯剛不能贏吳思瑤，就知道老百姓苦日子還沒過夠，還想苦下去」、「戰力有巧芯一半，就穩勝綠色瑤」。

對於自己有沒有希望為國民黨搶下士林北投的立委，張斯綱日前受訪時曾指出，因去年台北市長選舉，蔣萬安在士北區贏民進黨派出的陳時中，因此他有機會把這席拿下，並認為若爭取到15到20%中間選民選票，勝率就會增加。